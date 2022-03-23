Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва снаряда ВСУ в Белгородской области

Сейчас для безопасности жителей двух приграничных российских сёл, Журавлёвка и Нехотеевка, введён режим чрезвычайной ситуации.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва снаряда, запущенного со стороны ВСУ, на территории Белгородской области.

"Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", — говорится в сообщении СК.