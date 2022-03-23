В Литве предложили запретить георгиевскую ленту и букву Z
За их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию призвали ввести штраф в размере от 300 до 500 евро.
Депутаты Парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам. Об этом пишет ELTA со ссылкой на авторов инициативы.
"Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную чёрно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ... российских ВС Z к нацистским и коммунистическим символам", — говорится в сообщении.
В случае принятия такого документа за их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию граждане должны будут заплатить штраф в размере от 300 до 500 евро.
А ранее Лайф рассказывал, что житель Краснодара получил 15 суток за свастику на баннере с буквой Z. Инцидент произошёл на территории мемориального комплекса "Вечный огонь". В отношении мужчины составлен протокол по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики".
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