В Литве предложили запретить георгиевскую ленту и букву Z

За их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию призвали ввести штраф в размере от 300 до 500 евро.

Депутаты Парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам. Об этом пишет ELTA со ссылкой на авторов инициативы.

"Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную чёрно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ... российских ВС Z к нацистским и коммунистическим символам", — говорится в сообщении.

В случае принятия такого документа за их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию граждане должны будут заплатить штраф в размере от 300 до 500 евро.