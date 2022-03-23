ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 16:49

В Литве предложили запретить георгиевскую ленту и букву Z

За их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию призвали ввести штраф в размере от 300 до 500 евро.

Депутаты Парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам. Об этом пишет ELTA со ссылкой на авторов инициативы.

"Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную чёрно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ... российских ВС Z к нацистским и коммунистическим символам", — говорится в сообщении.

В случае принятия такого документа за их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию граждане должны будут заплатить штраф в размере от 300 до 500 евро.

Возле здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине
Возле здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине

А ранее Лайф рассказывал, что житель Краснодара получил 15 суток за свастику на баннере с буквой Z. Инцидент произошёл на территории мемориального комплекса "Вечный огонь". В отношении мужчины составлен протокол по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики".

BannerImage

Pixabay

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar