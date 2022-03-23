Потери зарубежных авиакомпаний из-за облёта России оценили в $2–3 млрд в год

На фоне закрытия неба длительность полётов в одну сторону увеличилась от двух до трёх часов в зависимости от направления.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что потери зарубежных авиакомпаний из-за облёта территории России составят минимум два–три миллиарда долларов в год в связи с удлинением маршрутов и дополнительной тратой авиакеросина.

"Удлинился полёт у них (зарубежных авиакомпаний на фоне закрытия неба. — Прим. ред.) в одну сторону от двух до трёх часов в зависимости от точки направления. Что это такое? Я хочу вам рассказать, что такое два часа. Один час полёта <…> — примерно 7,5 тонны керосина", — сказал Савельев в Совете Федерации.

Он обратил внимание, как падают их акции и насколько выросла стоимость их билетов. А также выразил мнение, что потери европейских компаний составят на круг от двух до трёх миллиардов долларов за год.

"Американцы ушли с кроссполярных перелётов, они также нас обходят, там меньшие потери, примерно 500 миллионов долларов они потеряют", — добавил глава Минтранса.