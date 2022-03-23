Потери зарубежных авиакомпаний из-за облёта России оценили в $2–3 млрд в год
На фоне закрытия неба длительность полётов в одну сторону увеличилась от двух до трёх часов в зависимости от направления.
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что потери зарубежных авиакомпаний из-за облёта территории России составят минимум два–три миллиарда долларов в год в связи с удлинением маршрутов и дополнительной тратой авиакеросина.
"Удлинился полёт у них (зарубежных авиакомпаний на фоне закрытия неба. — Прим. ред.) в одну сторону от двух до трёх часов в зависимости от точки направления. Что это такое? Я хочу вам рассказать, что такое два часа. Один час полёта <…> — примерно 7,5 тонны керосина", — сказал Савельев в Совете Федерации.
Он обратил внимание, как падают их акции и насколько выросла стоимость их билетов. А также выразил мнение, что потери европейских компаний составят на круг от двух до трёх миллиардов долларов за год.
"Американцы ушли с кроссполярных перелётов, они также нас обходят, там меньшие потери, примерно 500 миллионов долларов они потеряют", — добавил глава Минтранса.
Как уже писал Лайф, зарубежные авиакомпании тратят каждую неделю более 37,5 миллиона долларов на облёт России. Ранее через воздушное пространство РФ ежедневно проходили сотни иностранных рейсов. Причём их количество только росло. Теперь же они вынуждены искать другие маршруты.
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