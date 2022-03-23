Лидеры стран ЕС обсудят на саммите 24–25 марта вопрос членства Украины

В Брюсселе заявили, что данная тема важна для глав многих государств, а не только Незалежной.

Высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил о том, что главы государств и правительств ЕС в ходе внеочередного саммита 24–25 марта обсудят вопрос вступления Украины в состав сообщества.

"Конечно, вопрос членства будет частью дискуссии, так как это важно для многих лидеров", — заявил представитель ЕС журналистам в преддверии встречи в Брюсселе.