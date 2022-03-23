Лидеры стран ЕС обсудят на саммите 24–25 марта вопрос членства Украины
В Брюсселе заявили, что данная тема важна для глав многих государств, а не только Незалежной.
Высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил о том, что главы государств и правительств ЕС в ходе внеочередного саммита 24–25 марта обсудят вопрос вступления Украины в состав сообщества.
"Конечно, вопрос членства будет частью дискуссии, так как это важно для многих лидеров", — заявил представитель ЕС журналистам в преддверии встречи в Брюсселе.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
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