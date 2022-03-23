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Опубликовано 23 марта 2022, 16:15

Путин рассказал премьеру Израиля о ходе переговоров России и Украины

Он также выразил коллеге соболезнования в связи с терактом, который унёс человеческие жизни.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Нафтали Бенетом. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, результаты переговоров между Россией и Незалежной и ход военной "Операции Z".

"Нафтали Бенет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учётом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса", — говорится на сайте Кремля.

В свою очередь Владимир Путин дал свою оценку переговорам между сторонами и ходу "Операции Z" по защите Донбасса. Кроме того, глава России выразил соболезнования в связи с терактом в Израиле, который унёс человеческие жизни. Также стороны договорились и далее продолжать диалог.

Лавров: Переговоры с Украиной идут тяжело, Киев постоянно меняет позицию
Лавров: Переговоры с Украиной идут тяжело, Киев постоянно меняет позицию

Также сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и ход переговоров Москвы и Киева. Президент изложил канцлеру ФРГ "ряд соображений в контексте принципиальных позиций Москвы".

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ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Николь Вербер
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