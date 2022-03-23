Путин рассказал Шольцу о ходе переговоров РФ и Украины
Президент изложил канцлеру ФРГ "ряд соображений в контексте принципиальных позиций Москвы".
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и ход переговоров Москвы и Киева.
"При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций РФ на этих переговорах", — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, 21 марта завершился очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча в онлайн-формате не дала каких-либо существенных результатов. Она продлилась всего полтора часа. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договорённости с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. На это заявление Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также посетовал, что переговорный процесс с Киевом идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".