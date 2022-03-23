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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 14:05

Путин рассказал Шольцу о ходе переговоров РФ и Украины

Президент изложил канцлеру ФРГ "ряд соображений в контексте принципиальных позиций Москвы".

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и ход переговоров Москвы и Киева.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций РФ на этих переговорах", — говорится в сообщении Кремля.

Лавров: Переговоры с Украиной идут тяжело, Киев постоянно меняет позицию
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Напомним, 21 марта завершился очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча в онлайн-формате не дала каких-либо существенных результатов. Она продлилась всего полтора часа. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договорённости с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. На это заявление Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также посетовал, что переговорный процесс с Киевом идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".

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Wikimedia

Александра Вишнякова
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