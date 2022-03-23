Путин рассказал Шольцу о ходе переговоров РФ и Украины

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и ход переговоров Москвы и Киева.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций РФ на этих переговорах", — говорится в сообщении Кремля.