Дыры вместо стен, разбитые машины: Белгородский губернатор показал последствия обстрела Журавлёвки со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
В результате вчерашнего ЧП разрушен один дом, в 12 других повреждены окна, а также заборы и крыши. Власти планируют в кратчайшие сроки восстановить все разрушения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с последствиями обстрела со стороны ВСУ в Журавлёвке. Фото с разрушенными объектами он опубликовал в своём телеграм-канале.
"Делюсь информацией и фотографиями с места событий в Журавлёвке", — подписал Гладков публикацию.
Глава региона уточнил, что в результате вчерашнего ЧП разрушен один дом, ещё в 12 повреждены окна, а также заборы и в каких-то местах кровля. Кроме того, украинский снаряд задел восемь машин. Губернатор также добавил, что администрация планирует в кратчайшие сроки восстановить все разрушения в домах.
По информации Гладкова, снаряды упали в нежилой зоне села, разрушений и пострадавших при этом нет. Он отметил, что в целом ситуация в области находится под контролем.
Ранее Лайф писал, что несколько взрывов произошло ночью в приграничном селе Белгородской области. А вчера губернатор сообщал, что в регионе после обстрела ВСУ со стороны Украины взорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности жителей двух приграничных сёл — Журавлёвки и Нехотеевки — был введён режим чрезвычайной ситуации. Также по факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.