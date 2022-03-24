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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 09:29
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Дыры вместо стен, разбитые машины: Белгородский губернатор показал последствия обстрела Журавлёвки со стороны ВСУ

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В результате вчерашнего ЧП разрушен один дом, в 12 других повреждены окна, а также заборы и крыши. Власти планируют в кратчайшие сроки восстановить все разрушения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с последствиями обстрела со стороны ВСУ в Журавлёвке. Фото с разрушенными объектами он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Делюсь информацией и фотографиями с места событий в Журавлёвке", — подписал Гладков публикацию.

Глава региона уточнил, что в результате вчерашнего ЧП разрушен один дом, ещё в 12 повреждены окна, а также заборы и в каких-то местах кровля. Кроме того, украинский снаряд задел восемь машин. Губернатор также добавил, что администрация планирует в кратчайшие сроки восстановить все разрушения в домах.

  • Выбитые стёкла после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Выбитые стёкла после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Повреждённый забор после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Повреждённый забор после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Упавший снаряд. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Упавший снаряд. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Упавший снаряд. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Упавший снаряд. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Украинский снаряд выбил стёкла в автомобиле. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Украинский снаряд выбил стёкла в автомобиле. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Кадры из разрушенного дома после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Кадры из разрушенного дома после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Кадры из разрушенного дома после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Кадры из разрушенного дома после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Выбитые стёкла после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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По информации Гладкова, снаряды упали в нежилой зоне села, разрушений и пострадавших при этом нет. Он отметил, что в целом ситуация в области находится под контролем.

Груда кирпичей: Появилось фото из разрушенного украинским снарядом дома в Белгородской области
Груда кирпичей: Появилось фото из разрушенного украинским снарядом дома в Белгородской области

Ранее Лайф писал, что несколько взрывов произошло ночью в приграничном селе Белгородской области. А вчера губернатор сообщал, что в регионе после обстрела ВСУ со стороны Украины взорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности жителей двух приграничных сёл — Журавлёвки и Нехотеевки — был введён режим чрезвычайной ситуации. Также по факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.

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Николь Вербер
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