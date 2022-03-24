Дыры вместо стен, разбитые машины: Белгородский губернатор показал последствия обстрела Журавлёвки со стороны ВСУ

В результате вчерашнего ЧП разрушен один дом, в 12 других повреждены окна, а также заборы и крыши. Власти планируют в кратчайшие сроки восстановить все разрушения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с последствиями обстрела со стороны ВСУ в Журавлёвке. Фото с разрушенными объектами он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Делюсь информацией и фотографиями с места событий в Журавлёвке", — подписал Гладков публикацию.

Глава региона уточнил, что в результате вчерашнего ЧП разрушен один дом, ещё в 12 повреждены окна, а также заборы и в каких-то местах кровля. Кроме того, украинский снаряд задел восемь машин. Губернатор также добавил, что администрация планирует в кратчайшие сроки восстановить все разрушения в домах.















