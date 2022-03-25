Си Цзиньпин призвал посодействовать скорейшему восстановлению мира на Украине

По словам главы КНР, страна и дальше готова играть конструктивную роль в этом отношении.

Мировое сообщество должно содействовать проведению переговоров по украинскому вопросу и создать все условия для его политического урегулирования, обозначил позицию Китая председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине. Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, подчеркнув, что международное сообщество должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине", — приводит Центральное телевидение Китая позицию председателя КНР. По его словам, Китай готов и дальше играть конструктивную роль в этом отношении.