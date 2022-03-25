ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 12:31

Си Цзиньпин призвал посодействовать скорейшему восстановлению мира на Украине

По словам главы КНР, страна и дальше готова играть конструктивную роль в этом отношении.

Мировое сообщество должно содействовать проведению переговоров по украинскому вопросу и создать все условия для его политического урегулирования, обозначил позицию Китая председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине. Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, подчеркнув, что международное сообщество должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине", — приводит Центральное телевидение Китая позицию председателя КНР. По его словам, Китай готов и дальше играть конструктивную роль в этом отношении.

В офисе Зеленского выразили надежду на его разговор с Си Цзиньпином
В офисе Зеленского выразили надежду на его разговор с Си Цзиньпином

Как сообщал Лайф, глава МИД КНР Ван И заявил, что позиция Китая по Украине находится на правильной стороне истории. Для обеспечения порядка и стабильности на континенте нужно отказаться от менталитета холодной войны и блоков, а также сформировать эффективную архитектуру безопасности, заметил министр.

BannerImage

ТАСС / imago images / Xinhua

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar