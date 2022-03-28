МО РФ: В Мариуполе обнаружены тела людей со следами пыток и вырезанными свастиками

Также, по словам генерал-полковника Мизинцева, эвакуированные из города жители подтвердили, что националисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, специально забрасывали их гранатами.

Изуродованные тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными нацистскими символами обнаружены в подвалах освобождённых зданий в Мариуполе. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В подвалах зданий города Мариуполя, освобождённых от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Также, по словам генерал-полковника, эвакуированные из города жители подтвердили, что националисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, специально забрасывали их гранатами.