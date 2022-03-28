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Опубликовано 28 марта 2022, 18:49
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МО РФ: В Мариуполе неонацисты забрасывали гранатами подвалы домов с женщинами и детьми

В ведомстве подчеркнули, что спасённые из города мирные жители подтверждают вопиющие факты преступлений военных ВСУ.

Националисты в Мариуполе забрасывали гранатами подвалы зданий, в которых находились женщины и дети. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Спасённые из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами", — рассказал представитель оборонного ведомства.

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Ранее Мизинцев сообщил, что в составе ВСУ действуют воинские подразделения с символикой Третьего рейха. Он отметил, что поддержка Украины со стороны США и стран Евросоюза "развязала руки нацизму в масштабах всей страны". Он добавил, что жертвами бойцов становятся старики и женщины.

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Варвара Романова
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