МО РФ: В Мариуполе неонацисты забрасывали гранатами подвалы домов с женщинами и детьми
В ведомстве подчеркнули, что спасённые из города мирные жители подтверждают вопиющие факты преступлений военных ВСУ.
Националисты в Мариуполе забрасывали гранатами подвалы зданий, в которых находились женщины и дети. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Спасённые из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами", — рассказал представитель оборонного ведомства.
Ранее Мизинцев сообщил, что в составе ВСУ действуют воинские подразделения с символикой Третьего рейха. Он отметил, что поддержка Украины со стороны США и стран Евросоюза "развязала руки нацизму в масштабах всей страны". Он добавил, что жертвами бойцов становятся старики и женщины.
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