МО РФ: В Мариуполе неонацисты забрасывали гранатами подвалы домов с женщинами и детьми

В ведомстве подчеркнули, что спасённые из города мирные жители подтверждают вопиющие факты преступлений военных ВСУ.

Националисты в Мариуполе забрасывали гранатами подвалы зданий, в которых находились женщины и дети. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Спасённые из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами", — рассказал представитель оборонного ведомства.