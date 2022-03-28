ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 18:28
24429

Глава СК поручил расследовать жестокое убийство военнопленного РФ украинским националистом

Отмечается, что в Сети опубликовано видео, на котором запечатлён процесс избиения представителем нацотрядов Незалежной российского военного, руки которого связаны за спиной, и расправы над ним.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт жестокого избиения и убийства военнопленного РФ в подъезде одного из жилых домов на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"На видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, запечатлён процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного, руки которого связаны за спиной", — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил расследовать пытки и жестокое убийство жительницы Мариуполя
Бастрыкин поручил расследовать пытки и жестокое убийство жительницы Мариуполя

Отмечается, что в рамках расследования сотрудники СК установят всех участников глумления, избиения и жестокого убийства, чтобы в последующем привлечь их к ответственности.

Ранее Лайф рассказывал, что Бастрыкин поручил расследовать обстрелы машин медпомощи со стороны ВСУ. По информации СК РФ, вооружённые формирования Незалежной целенаправленно стреляют по автомобилям с красным крестом. Следователям нужно установить причастных к этому.

BannerImage

СК РФ

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Бастрыкин
  • Украина
  • пленные
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar