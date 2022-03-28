Глава СК поручил расследовать жестокое убийство военнопленного РФ украинским националистом

Отмечается, что в Сети опубликовано видео, на котором запечатлён процесс избиения представителем нацотрядов Незалежной российского военного, руки которого связаны за спиной, и расправы над ним.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт жестокого избиения и убийства военнопленного РФ в подъезде одного из жилых домов на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"На видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, запечатлён процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного, руки которого связаны за спиной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования сотрудники СК установят всех участников глумления, избиения и жестокого убийства, чтобы в последующем привлечь их к ответственности.