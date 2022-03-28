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Опубликовано 28 марта 2022, 13:30

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы машин медпомощи со стороны ВСУ

По информации СК РФ, вооружённые формирования Незалежной целенаправленно стреляют по автомобилям с красным крестом. Следователям нужно установить причастных к этому.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать информацию об обстрелах российских машин медицинской помощи украинскими военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По имеющейся информации, представителями вооружённых формирований Украины производятся целенаправленные обстрелы российских машин медицинской помощи, имеющих общепринятые опознавательные знаки установленного образца в виде красного креста", — сказано в записи.

Следователям нужно принять меры и установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности.

Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными
Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными

А ранее в Международном Комитете Красного Креста заявили, что не участвовали в принудительной эвакуации жителей Украины. В организации подчеркнули, что лишь дважды организовывали эвакуацию гражданского населения Незалежной — 15 и 18 марта в Сумах. И в обоих случаях люди добровольно соглашались на это.

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