Бастрыкин поручил расследовать обстрелы машин медпомощи со стороны ВСУ
По информации СК РФ, вооружённые формирования Незалежной целенаправленно стреляют по автомобилям с красным крестом. Следователям нужно установить причастных к этому.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать информацию об обстрелах российских машин медицинской помощи украинскими военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По имеющейся информации, представителями вооружённых формирований Украины производятся целенаправленные обстрелы российских машин медицинской помощи, имеющих общепринятые опознавательные знаки установленного образца в виде красного креста", — сказано в записи.
Следователям нужно принять меры и установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности.
А ранее в Международном Комитете Красного Креста заявили, что не участвовали в принудительной эвакуации жителей Украины. В организации подчеркнули, что лишь дважды организовывали эвакуацию гражданского населения Незалежной — 15 и 18 марта в Сумах. И в обоих случаях люди добровольно соглашались на это.