Бастрыкин поручил расследовать обстрелы машин медпомощи со стороны ВСУ

По информации СК РФ, вооружённые формирования Незалежной целенаправленно стреляют по автомобилям с красным крестом. Следователям нужно установить причастных к этому.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать информацию об обстрелах российских машин медицинской помощи украинскими военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По имеющейся информации, представителями вооружённых формирований Украины производятся целенаправленные обстрелы российских машин медицинской помощи, имеющих общепринятые опознавательные знаки установленного образца в виде красного креста", — сказано в записи.

Следователям нужно принять меры и установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности.