В МККК заявили, что не участвовали в принудительной эвакуации жителей Украины

В организации подчеркнули, что лишь дважды организовывали эвакуацию гражданского населения Незалежной — 15 и 18 марта в Сумах. И в обоих случаях люди добровольно соглашались на это.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) опроверг информацию об участии в организации принудительной эвакуации жителей Украины на территорию России. Об этом сообщается на официальном сайте.

"МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это касается всех мест, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идёт вразрез с волей людей и нашими принципами", — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что лишь дважды участвовали в проведении эвакуации мирных жителей на территории Украины — 15 и 18 марта в Сумах. В МККК добавили, что содействовали добровольному и безопасному выходу населения из города. И в обоих случаях люди добровольно соглашались на это, а доставили их в другой украинский город — Лубны.