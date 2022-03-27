Блинкен: США ценят дипломатические усилия Израиля по урегулированию ситуации на Украине

Американский госсекретарь добавил, что Вашингтон и Иерусалим "тесно координируются" во всём. Это, признал Блинкен, важно. Ранее он сообщил, что США собираются выделить Украине ещё 100 млн долларов.

Американские власти ценят дипломатические усилия, которые прилагает Израиль в урегулировании ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с израильским премьером Нафтали Бенетом.

"Я благодарю премьер-министра за его дипломатические усилия <...>. Мы ценим эти усилия, мы тесно координируемся по всему, это важно. Ваши соображения очень значимы", — сказал он.