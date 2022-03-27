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Опубликовано 27 марта 2022, 13:36

Блинкен: США ценят дипломатические усилия Израиля по урегулированию ситуации на Украине

Американский госсекретарь добавил, что Вашингтон и Иерусалим "тесно координируются" во всём. Это, признал Блинкен, важно. Ранее он сообщил, что США собираются выделить Украине ещё 100 млн долларов.

Американские власти ценят дипломатические усилия, которые прилагает Израиль в урегулировании ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с израильским премьером Нафтали Бенетом.

"Я благодарю премьер-министра за его дипломатические усилия <...>. Мы ценим эти усилия, мы тесно координируемся по всему, это важно. Ваши соображения очень значимы", — сказал он.

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Ранее Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине ещё 100 млн долларов. По словам госсекретаря, эти средства будут направлены украинским МВД и погранслужбе, в том числе на закупку бронеавтомобилей, тактического снаряжения, медицинских средств.

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Getty Images / Omar Marques

Евгения Колесникова
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