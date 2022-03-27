Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов

Данная инициатива была поддержана украинским кабмином. Для вступления ограничений в силу их нужно согласовать с Советом нацбезопасности и президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Минкульт Украины выступил с предложением ввести санкции против 47 российских певцов, актёров и телеведущих из-за их поддержки "Операции Z". Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

"Министерство культуры и информационной политики предложило дополнить санкционный список <...>. Певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вейнштеин, он же Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов, он же Тимати", — говорится в сообщении.

Также в список попали телеведущие Роман Бабаян, Алексей Гудошников, актёры и режиссёры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.

Сообщается, что данная инициатива была поддержана украинским кабмином. Для вступления ограничений в силу их нужно согласовать с Советом нацбезопасности и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения", — отметил министр культуры Андрей Ткаченко.