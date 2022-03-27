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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 13:31
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Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов

Данная инициатива была поддержана украинским кабмином. Для вступления ограничений в силу их нужно согласовать с Советом нацбезопасности и президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Минкульт Украины выступил с предложением ввести санкции против 47 российских певцов, актёров и телеведущих из-за их поддержки "Операции Z". Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

"Министерство культуры и информационной политики предложило дополнить санкционный список <...>. Певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вейнштеин, он же Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов, он же Тимати", — говорится в сообщении.

Также в список попали телеведущие Роман Бабаян, Алексей Гудошников, актёры и режиссёры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.

Сообщается, что данная инициатива была поддержана украинским кабмином. Для вступления ограничений в силу их нужно согласовать с Советом нацбезопасности и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения", — отметил министр культуры Андрей Ткаченко.

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Ранее Лайф написал, что МИД Латвии внёс в чёрный список 25 российских актёров, журналистов и музыкантов. В их числе певицы Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Виктория Цыганова, пианист Денис Мацуев и комментатор Дмитрий Губерниев.

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Getty Images / Ying Tang / NurPhoto

Григорий Воронцов
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