Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов
Данная инициатива была поддержана украинским кабмином. Для вступления ограничений в силу их нужно согласовать с Советом нацбезопасности и президентом Незалежной Владимиром Зеленским.
Минкульт Украины выступил с предложением ввести санкции против 47 российских певцов, актёров и телеведущих из-за их поддержки "Операции Z". Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
"Министерство культуры и информационной политики предложило дополнить санкционный список <...>. Певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вейнштеин, он же Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов, он же Тимати", — говорится в сообщении.
Также в список попали телеведущие Роман Бабаян, Алексей Гудошников, актёры и режиссёры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.
Сообщается, что данная инициатива была поддержана украинским кабмином. Для вступления ограничений в силу их нужно согласовать с Советом нацбезопасности и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения", — отметил министр культуры Андрей Ткаченко.
Ранее Лайф написал, что МИД Латвии внёс в чёрный список 25 российских актёров, журналистов и музыкантов. В их числе певицы Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Виктория Цыганова, пианист Денис Мацуев и комментатор Дмитрий Губерниев.
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