Директор объяснил, куда пропала София Ротару и почему молчит об "Операции Z" на Украине

Пока одни украинские артисты который день вступают в перепалки с российскими коллегами по звёздному цеху в соцсетях, другие предпочитают отмалчиваться и не подливать масла в огонь. По второму пути пошла, в частности, советская и украинская эстрадная певица София Ротару.

В последний раз на связь с фанатами исполнительница выходила 28 февраля. Тогда она пожелала подписчикам сил и мира, сообщив, что находится в Киеве. И вот почти месяц София Михайловна не даёт знать о себе. Звезда оставила без внимания даже задержание её сына Руслана Евдокименко и внука Анатолия, которых поймали на границе с Молдавией при попытке бегства из Незалежной. Почему Ротару молчит, никак не комментируя происходящее на Украине, объяснил её директор, звёздный промоутер Сергей Лавров.

Он напомнил, что певица ещё до специальной военной операции России по защите Донбасса всячески избегала разговоров о политике. Народная артистка Советского Союза одинаково хорошо относится ко всем странам бывшего СССР. Ко всему прочему, большим уроком стал скандал, спровоцированный сыном Ротару Русланом восемь лет назад.

"В 2014 году, уже после присоединения Крыма, у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России. И её сын Руслан Евдокименко опубликовал в соцсетях фотографию матери с жёлто-голубым флагом, подписав: "Слава Украине!" Разразился грандиозный скандал: все кричали, что Ротару предала нашу страну, и гастроли пришлось отменить", — пояснил Лавров.

София Ротару с сыном Русланом Евдокименко. Фото © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

В беседе с kp.ru директор Ротару признался, что пока не звонит звезде: несколько опасается, так как из-за нынешней ситуации они давно не общались. "И я даже боюсь ей звонить, поэтому не в курсе последних событий", — пояснил Сергей, говоря о задержании родных Ротару, пытавшихся бежать с Украины.