Губерниев, Расторгуев и Певцов отреагировали на внесение в чёрный список Латвии
Фото © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / guberniev_dmitry / dima_pevtsov, © YouTube / Правительство Тульской области
Лидер группы "Любэ" признался Лайфу, что это последняя страна, которую он станет рассматривать для путешествия.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певец Николай Расторгуев, актёр театра и кино Дмитрий Певцов отреагировали на информацию о внесении их в чёрный список Латвии. Они оказались в числе 25 российских актёров, журналистов и музыкантов, которым запретили въезд в страну на неопределённый срок.
"Страна под названием Латвия, если я куда-то соберусь поехать на отдых, будет рассматриваться мною в последнюю очередь, если вообще будет", — заявил Николай Расторгуев в беседе с Лайфом.
Российский ведущий Дмитрий Губерниев и вовсе отказался комментировать и каким-либо образом реагировать на информацию о включении его Латвией в чёрный список. А актёр Дмитрий Певцов совсем удивился такому раскладу, ведь он уже почти шесть лет находится в том самом чёрном списке.
"У вас сведения устарели лет на шесть. Я в чёрном списке Латвии с 2016 года. Может, меня в ещё более чёрный внесли? Там есть какой-то, может, иссиня-чёрный список. Я не в курсе", — сказал Дмитрий Певцов в беседе с Лайфом.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Латвии внёс в чёрный список 25 российских актёров, журналистов и музыкантов. В их числе: журналистка Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, актриса Анастасия Макеева, певицы Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Виктория Цыганова, пианист Денис Мацуев, певцы Николай Расторгуев, Стас Михайлов, режиссёр Никита Михалков, дирижёр Валерий Гергиев, артист балета Сергей Полунин и другие. Причина — поддержка российской "Операции Z" на Украине.