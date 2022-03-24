Губерниев, Расторгуев и Певцов отреагировали на внесение в чёрный список Латвии

Лидер группы "Любэ" признался Лайфу, что это последняя страна, которую он станет рассматривать для путешествия.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певец Николай Расторгуев, актёр театра и кино Дмитрий Певцов отреагировали на информацию о внесении их в чёрный список Латвии. Они оказались в числе 25 российских актёров, журналистов и музыкантов, которым запретили въезд в страну на неопределённый срок.

"Страна под названием Латвия, если я куда-то соберусь поехать на отдых, будет рассматриваться мною в последнюю очередь, если вообще будет", — заявил Николай Расторгуев в беседе с Лайфом.

Российский ведущий Дмитрий Губерниев и вовсе отказался комментировать и каким-либо образом реагировать на информацию о включении его Латвией в чёрный список. А актёр Дмитрий Певцов совсем удивился такому раскладу, ведь он уже почти шесть лет находится в том самом чёрном списке.

"У вас сведения устарели лет на шесть. Я в чёрном списке Латвии с 2016 года. Может, меня в ещё более чёрный внесли? Там есть какой-то, может, иссиня-чёрный список. Я не в курсе", — сказал Дмитрий Певцов в беседе с Лайфом.