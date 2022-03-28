МО РФ: В составе ВСУ действуют воинские подразделения с символикой Третьего рейха
Как отметил представитель ведомства Мизинцев, поддержка со стороны США и стран Евросоюза развязала "руки нацизму в масштабах всей страны". Он добавил, что жертвами бойцов становятся старики и женщины.
В составе Вооружённых сил Украины действуют подразделения с символикой Третьего рейха. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Незалежной.
"Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооружённых сил и воинских формирований с задачей уничтожения всего, что не соответствует их бесчеловечным понятиям", — сказал представитель оборонного ведомства.
Мизинцев подчеркнул, что жертвами становятся старики и женщины, а дети с самого раннего возраста подвергаются жёсткой пропаганде "зловещей идеологии нацизма для превращения в последователей украинского националиста Степана Бандеры".
Ранее Лайф рассказывал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство военнопленного РФ украинским националистом. Отмечается, что в Сети опубликовано видео, на котором запечатлён процесс избиения представителем нацотрядов Незалежной российского военного, руки которого связаны за спиной, и расправы над ним.
ТАСС / AP Photo / Rodrigo Abd