ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 18:44
15818

МО РФ: В составе ВСУ действуют воинские подразделения с символикой Третьего рейха

Как отметил представитель ведомства Мизинцев, поддержка со стороны США и стран Евросоюза развязала "руки нацизму в масштабах всей страны". Он добавил, что жертвами бойцов становятся старики и женщины.

В составе Вооружённых сил Украины действуют подразделения с символикой Третьего рейха. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Незалежной.

"Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооружённых сил и воинских формирований с задачей уничтожения всего, что не соответствует их бесчеловечным понятиям", — сказал представитель оборонного ведомства.

В соцсетях опознали неонациста, который издевался над русскими военнопленными
В соцсетях опознали неонациста, который издевался над русскими военнопленными

Мизинцев подчеркнул, что жертвами становятся старики и женщины, а дети с самого раннего возраста подвергаются жёсткой пропаганде "зловещей идеологии нацизма для превращения в последователей украинского националиста Степана Бандеры".

Ранее Лайф рассказывал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство военнопленного РФ украинским националистом. Отмечается, что в Сети опубликовано видео, на котором запечатлён процесс избиения представителем нацотрядов Незалежной российского военного, руки которого связаны за спиной, и расправы над ним.

BannerImage

ТАСС / AP Photo / Rodrigo Abd

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Националисты
  • Минобороны РФ
  • третийрейх
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar