Как отметил представитель ведомства Мизинцев, поддержка со стороны США и стран Евросоюза развязала "руки нацизму в масштабах всей страны". Он добавил, что жертвами бойцов становятся старики и женщины.

В составе Вооружённых сил Украины действуют подразделения с символикой Третьего рейха. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Незалежной.

"Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооружённых сил и воинских формирований с задачей уничтожения всего, что не соответствует их бесчеловечным понятиям", — сказал представитель оборонного ведомства.

Мизинцев подчеркнул, что жертвами становятся старики и женщины, а дети с самого раннего возраста подвергаются жёсткой пропаганде "зловещей идеологии нацизма для превращения в последователей украинского националиста Степана Бандеры".