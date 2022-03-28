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Опубликовано 28 марта 2022, 18:36

Жительница Мариуполя заявила, что украинские власти бросили народ на произвол судьбы

За этот месяц семья женщины потеряла дом и квартиру. По её словам, жители города, которые стали заложниками националистов, уже месяц готовят еду на кострах и прячутся от мин в подвалах.

Мариупольский мэр Вадим Бойченко бросил горожан на произвол судьбы, как и в целом это сделали украинские власти. Об этом рассказала местная жительница Марина Процких.

"Я хочу сказать, чтобы никто не верил, что украинские власти оберегают свой народ, — они нас просто бросили. Началось всё с того, что наш "уважаемый" мэр нас просто оставил без воды, света, еды", — цитирует РИА "Новости" женщину.

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До начала боевых действий у Марины была работа. За этот месяц её семья потеряла дом и квартиру. По словам женщины, жители Мариуполя, которые стали заложниками националистов, уже месяц готовят еду на кострах во дворах домов и прячутся от мин в подвалах.

А ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать пытки и жестокое убийство жительницы Мариуполя. Обезображенное тело женщины без рук и с вырезанной на животе свастикой было найдено в подвале одной из школ города. Именно там и располагалась база украинских националистов из батальона "Азов".

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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Исакова
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