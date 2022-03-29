Макрон снова позвонил Путину: Обсудили гуманитарную ситуацию в Мариуполе и оплату газа рублями

Президент России подробно информировал коллегу о неотложной помощи, которую российские военные оказывают мирным жителям Украины, и о том, как обеспечивают их безопасную эвакуацию.

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров, гуманитарную помощь в Мариуполе и переход к оплате российскими рублями поставок природного газа в Европу.

"Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчёркнуто, что для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", — говорится в сообщении Кремля.

Также лидеры затронули вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из РФ, в частности, в страны ЕС.