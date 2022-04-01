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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 10:27

Лавров: Киев демонстрирует гораздо больше понимания по ситуации с Крымом и Донбассом

По словам главы МИД РФ, продвижение в диалоге можно отметить и в вопросе безъядерного, внеблокового нейтрального статуса Незалежной. При этом он подчеркнул, что это ещё не конечный этап переговоров.

Киев демонстрирует гораздо больше понимания по ситуации с Крымом и Донбассом в ходе российско-украинских переговоров. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы увидели [с украинской стороны] гораздо большее понимание ещё одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и в Донбассе", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

ТАСС: Переговоры РФ и Украины продолжатся сегодня по видеосвязи
ТАСС: Переговоры РФ и Украины продолжатся сегодня по видеосвязи

По словам Лаврова, продвижение можно отметить и в вопросе безъядерного, внеблокового нейтрального статуса Незалежной. При этом министр подчеркнул, что это ещё не конечный этап переговоров.

Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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