Лавров: Киев демонстрирует гораздо больше понимания по ситуации с Крымом и Донбассом
По словам главы МИД РФ, продвижение в диалоге можно отметить и в вопросе безъядерного, внеблокового нейтрального статуса Незалежной. При этом он подчеркнул, что это ещё не конечный этап переговоров.
Киев демонстрирует гораздо больше понимания по ситуации с Крымом и Донбассом в ходе российско-украинских переговоров. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы увидели [с украинской стороны] гораздо большее понимание ещё одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и в Донбассе", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
По словам Лаврова, продвижение можно отметить и в вопросе безъядерного, внеблокового нейтрального статуса Незалежной. При этом министр подчеркнул, что это ещё не конечный этап переговоров.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.