Лавров: Киев демонстрирует гораздо больше понимания по ситуации с Крымом и Донбассом

По словам главы МИД РФ, продвижение в диалоге можно отметить и в вопросе безъядерного, внеблокового нейтрального статуса Незалежной. При этом он подчеркнул, что это ещё не конечный этап переговоров.

Киев демонстрирует гораздо больше понимания по ситуации с Крымом и Донбассом в ходе российско-украинских переговоров. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы увидели [с украинской стороны] гораздо большее понимание ещё одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и в Донбассе", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.