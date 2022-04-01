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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 10:22
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Песков: Депардьё не понимает, что произошло на Украине

Пресс-секретарь президента заявил, что власти могут всё рассказать артисту, если у того появится такое желание.

Российские власти готовы при необходимости объяснить французскому актёру Жерару Депардьё, что происходит на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардьё, скорее всего, не полностью понимает, что происходит. Мы при необходимости готовы будем всё это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что власти предоставят Депардьё необходимую информацию о происходящем на Украине при его желании. Таким образом Песков прокомментировал высказывания французского актёра об "Операции Z".

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Ранее митрополит Брянский и Севский Александр призвал молиться о скором окончании "Операции Z". По его словам, спецоперация проводится в Незалежной, чтобы страна смогла стать самостоятельной, а люди жили в мире, согласии и благополучии. Сбор гумпомощи проходит до 10 апреля в брянских храмах.

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Thierry Roge / Belga via ZUMA Press

Евгения Колесникова
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