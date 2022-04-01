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Опубликовано 1 апреля 2022, 10:15

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию вокруг Украины

Также лидеры двух государств затронули тему двусторонних отношений и другие вопросы, детали которых не раскрываются.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил ситуацию вокруг Украины, а также затронул тему развития отношений Москвы и Минска. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины", — сказано в записи.

Уточняется также, что лидеры двух стран затронули и другие вопросы взаимодействия.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил с премьером Норвегии причины проведения "Операции Z" на Украине. Российский лидер также проинформировал коллегу о переговорах с Киевом, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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