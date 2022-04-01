Путин обсудил с Лукашенко ситуацию вокруг Украины

Также лидеры двух государств затронули тему двусторонних отношений и другие вопросы, детали которых не раскрываются.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил ситуацию вокруг Украины, а также затронул тему развития отношений Москвы и Минска. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины", — сказано в записи.

Уточняется также, что лидеры двух стран затронули и другие вопросы взаимодействия.