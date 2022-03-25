Лукашенко вновь заявил, что у Белоруссии нет "планов воевать на Украине"

Он отметил, что ответы на подобные "вбросы" должны быть "красивыми". По его словам, ни в коем случае не следует оправдываться.

У Белоруссии нет планов "воевать на Украине", заявил президент республики Александр Лукашенко и призвал спокойно реагировать на информационные вбросы по этой теме.

"Тысячу двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать на Украине. Но тема горячая. Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться", — сказал он на совещании по вопросам деятельности средств массовой информации.

При этом белорусский лидер отметил, что ответы на подобные вещи должны быть "красивыми" — реагировать спокойно, но только не оправдываться. Лукашенко заметил, что в советские времена разумно говорили не только о пропаганде, но и о контрпропаганде.