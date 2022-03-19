Лукашенко: Россия не просит Минск подключиться к "Операции Z"
Он уже не раз сообщает об отсутствии у республики таких планов. По его мнению, у Российской армии и так достаточно военной силы и техники.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия в силах сама справиться с "Операцией Z" на Украине. Он отметил, что Минск никто не просит принимать в ней участие.
"Нас никто не просит принимать участие непосредственно в операции российских войск. Я недавно об этом говорил, мы ничего не сможем добавить в этой операции России, ничего. У них хватает живой силы, у них хватает техники, она такая, как у нас, даже более современная", — заявил глава Белоруссии в интервью японской телекомпании TBS.
Поэтому, считает Лукашенко, Россия с этой проблемой справится без Белоруссии, Японии и без других стран.
Ранее Лукашенко заявил, что Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию. По его мнению, ни в коем случае не должен расцветать нацизм или фашизм в соседней стране, который народ пережил в середине прошлого века.