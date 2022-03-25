Украинские националисты толпой напали на блогера Шария у его дома в Испании

Более десяти соотечественников пришли к нему "разбираться", но суть претензий, по словам самого политика, высказать так и не смогли.

Националисты напали на украинского оппозиционера Шария в Испании. Видео © Telegram / Анатолий Шарий

Группа сторонников киевского режима набросилась на украинского блогера и оппозиционера Анатолия Шария у его дома в Испании. Об этом журналист написал в своём телеграм-канале и опубликовал видео.

Толпа из 16 человек целенаправленно пришла к его дому. Некоторые молодые люди были укутаны в украинские флаги. После словесной перепалки они начали кидаться на Шария, практически дошло до драки, но местные охранники разняли их и разогнали толпу. Как написал сам оппозиционер, суть претензий националисты так и не смогли сформулировать.

"Какое-то мычание про Путина и русский мир. Я полчаса просил показать одно видео, о котором вы стонали, где я "звал Путина". Вы просто идиоты с промытым мозгом. Отправляйтесь на фронт. Не хотите воевать — "волонтёрьте". Я заехать на Украину не могу, но вы-то можете. Или проще строить из себя героев на безопасном расстоянии от воюющей страны?" — обратился к соотечественникам политик.