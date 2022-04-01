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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 10:11
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Промзону "Азовстали", где засели украинские националисты, сняли с коптера

На территории, прилежащей к заводу, находятся штабы военных, склады и бараки. Видео получилось недолгое, так как дрон быстро заметили и начали по нему стрелять.

Вид сверху на промзону "Азовстали", где укрываются украинские националисты. Видео © t.me / msgazdiev

Промзону, прилежащую к металлургическому комбинату "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские националисты, сняли с коптера. Видео опубликовал в телеграм-канале старший корреспондент RT Мурад Газдиев.

Вид промзоны был заснят сверху с помощью дрона, который вскоре был замечен и обстрелян. На кадрах видны разбомбленные и почерневшие здания, от одного из них даже тянется дым. По словам журналиста, на территории промзоны находится большая часть украинских националистов "Азова". Там же расположены их штабы, склады и бараки.

"Именно тут закончится освобождение Мариуполя и битва за город", — подчеркнул корреспондент.

Кадыров дал засевшим на "Азовстали" националистам день, чтобы сдаться
Кадыров дал засевшим на "Азовстали" националистам день, чтобы сдаться

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов на 90–95%. Последнее место, где укрываются бандиты, — это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими, отметил он.

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Кадр из видео © t.me / msgazdiev

Евгения Колесникова
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