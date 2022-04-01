Промзону "Азовстали", где засели украинские националисты, сняли с коптера

На территории, прилежащей к заводу, находятся штабы военных, склады и бараки. Видео получилось недолгое, так как дрон быстро заметили и начали по нему стрелять.

Вид сверху на промзону "Азовстали", где укрываются украинские националисты. Видео © t.me / msgazdiev

Промзону, прилежащую к металлургическому комбинату "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские националисты, сняли с коптера. Видео опубликовал в телеграм-канале старший корреспондент RT Мурад Газдиев.

Вид промзоны был заснят сверху с помощью дрона, который вскоре был замечен и обстрелян. На кадрах видны разбомбленные и почерневшие здания, от одного из них даже тянется дым. По словам журналиста, на территории промзоны находится большая часть украинских националистов "Азова". Там же расположены их штабы, склады и бараки.

"Именно тут закончится освобождение Мариуполя и битва за город", — подчеркнул корреспондент.