Промзону "Азовстали", где засели украинские националисты, сняли с коптера
На территории, прилежащей к заводу, находятся штабы военных, склады и бараки. Видео получилось недолгое, так как дрон быстро заметили и начали по нему стрелять.
Вид сверху на промзону "Азовстали", где укрываются украинские националисты. Видео © t.me / msgazdiev
Промзону, прилежащую к металлургическому комбинату "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские националисты, сняли с коптера. Видео опубликовал в телеграм-канале старший корреспондент RT Мурад Газдиев.
Вид промзоны был заснят сверху с помощью дрона, который вскоре был замечен и обстрелян. На кадрах видны разбомбленные и почерневшие здания, от одного из них даже тянется дым. По словам журналиста, на территории промзоны находится большая часть украинских националистов "Азова". Там же расположены их штабы, склады и бараки.
"Именно тут закончится освобождение Мариуполя и битва за город", — подчеркнул корреспондент.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов на 90–95%. Последнее место, где укрываются бандиты, — это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими, отметил он.
Кадр из видео © t.me / msgazdiev