Песков заявил, что срочники не участвуют в "Операции Z" на Украине

При этом представитель Кремля отметил, что ранее выявленный факт привлечения срочнослужащих к боевым действиям в Незалежной находится на контроле Генпрокуратуры по поручению главы государства.

Российские призывники не привлекаются к участию в специальной операции на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются", — сказал он.

Также Песков прокомментировал ранее выявленные факты привлечения срочников к боевым действиям. По его словам, этот случай "находится на контроле в Генпрокуратуре" по поручению главы государства.

Напомним, что Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с отправкой срочников на Украину. При этом президент довёл до всех командиров подразделений указание категорически исключить привлечение призывников для выполнения любых задач на территории соседней страны.