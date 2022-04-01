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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 10:23
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Песков заявил, что срочники не участвуют в "Операции Z" на Украине

При этом представитель Кремля отметил, что ранее выявленный факт привлечения срочнослужащих к боевым действиям в Незалежной находится на контроле Генпрокуратуры по поручению главы государства.

Российские призывники не привлекаются к участию в специальной операции на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются", — сказал он.

Также Песков прокомментировал ранее выявленные факты привлечения срочников к боевым действиям. По его словам, этот случай "находится на контроле в Генпрокуратуре" по поручению главы государства.

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Напомним, что Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с отправкой срочников на Украину. При этом президент довёл до всех командиров подразделений указание категорически исключить привлечение призывников для выполнения любых задач на территории соседней страны.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что обнаружилось несколько фактов присутствия срочников среди сил, участвующих в "Операции Z" в Незалежной. При этом на одно из подразделений напала диверсионная группа нацбатальона, и ряд военных, в том числе и срочной службы, были захвачены в плен.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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