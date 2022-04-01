ТАСС: Переговоры РФ и Украины продолжатся сегодня по видеосвязи
29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций Москвы и Киева, местом переговоров был выбран Стамбул.
Россия и Украина 1 апреля продолжат переговоры в формате видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Кроме того, по словам Мединского, Украина впервые показала свою готовность выполнить ряд важнейших условий, которые помогут в будущем построить нормальные отношения с Россией.
ТАСС / Максим Гучек / БелТА