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Опубликовано 1 апреля 2022, 09:03

ТАСС: Переговоры РФ и Украины продолжатся сегодня по видеосвязи

29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций Москвы и Киева, местом переговоров был выбран Стамбул.

Россия и Украина 1 апреля продолжат переговоры в формате видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.

Что изменили переговоры России и Украины
Что изменили переговоры России и Украины

Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Кроме того, по словам Мединского, Украина впервые показала свою готовность выполнить ряд важнейших условий, которые помогут в будущем построить нормальные отношения с Россией.

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ТАСС / Максим Гучек / БелТА

Александра Вишнякова
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