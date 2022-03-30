Мединский: Киев впервые показал готовность выполнять условия для нормализации отношений

Глава российской делегации на переговорах с Киевом подчеркнул, что эти положения необходимы для строительства в будущем добрососедского диалога с РФ.

Украина впервые показала свою готовность выполнить ряд важнейших условий, которые помогут в будущем построить нормальные отношения с Россией. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причём в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией", — отметил он.