Мединский: Киев впервые показал готовность выполнять условия для нормализации отношений
Глава российской делегации на переговорах с Киевом подчеркнул, что эти положения необходимы для строительства в будущем добрососедского диалога с РФ.
Украина впервые показала свою готовность выполнить ряд важнейших условий, которые помогут в будущем построить нормальные отношения с Россией. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причём в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией", — отметил он.
Мединский подчеркнул, что после госпереворота на Украине в 2014 году РФ годами выдвигала эти требования "и киевскому режиму, и его покровителям", в первую очередь США. Так, Москва предлагала переговоры, заключение различных соглашений, которые должны были гарантировать безопасность Украины и защиту РФ. Однако эти требования игнорировались.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. При этом глава делегации РФ назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации.
ТАСС / Карпухин Сергей