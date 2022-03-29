Мединский: Россия выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины

По его словам, они были представлены с самого начала, но теперь появилось понимание того, как следует двигаться к компромиссу.

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва выдвинет встречные инициативы после рассмотрения переданных Киевом предложений в ходе встречи в Стамбуле.

"Те предложения, которые Украина нам направила, мы готовы рассмотреть, дадим наши встречные предложения, безусловно", — сказал он в комментарии RT.