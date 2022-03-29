Мединский: Россия выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины
По его словам, они были представлены с самого начала, но теперь появилось понимание того, как следует двигаться к компромиссу.
Глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва выдвинет встречные инициативы после рассмотрения переданных Киевом предложений в ходе встречи в Стамбуле.
"Те предложения, которые Украина нам направила, мы готовы рассмотреть, дадим наши встречные предложения, безусловно", — сказал он в комментарии RT.
По словам главы российской делегации, они Украине были представлены с самого начала. Однако теперь появилось понимание того, как нужно двигаться к компромиссу.
Как уже писал Лайф, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. При этом глава делегации РФ назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении.
t.me / БелТА