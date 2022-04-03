Что изменили переговоры России и Украины Политолог Айк Халатян — о том, что последует за переговорами Москвы и Киева и каков прогноз по результатам онлайн-общения делегаций. 56270 56270 Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Проект соглашения, который принял Киев под давлением России (прежде всего силовым, военным), крайне важен. В нём содержатся положения, о необходимости принятия которых Россия говорила очень долгие годы: запрет на вступление Киева в военные блоки, в первую очередь НАТО; запрет на ядерное оружие; запрет на размещение иностранных баз; запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами (то есть с Россией). Очередные переговоры российской и украинской делегаций это подтвердили.

Только благодаря успешному проведению специальной военной операции в Киеве наконец поняли, что лучше пойти на выполнение условий России, чем потерять абсолютно всё.

Фактически Киев признал, что Крым и Донбасс — не территории Украины. Это демонстрирует заявление члена переговорной группы Рустема Умерова: "В целом на все спорные территории, включая ОРДЛО (ДНР и ЛНР), Крым, Севастополь, не распространяется действие международных гарантий безопасности. Только двусторонние консультации. А это значит, что по этим территориям никакие третьи страны в рамках Договора по гарантиям безопасности не будут вмешиваться в проблематику поиска оптимальных решений".

При этом российская позиция по Крыму и Донбассу остаётся неизменной. "Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу неизменны", — написал Мединский в своём телеграм-канале, освещая переговоры. Важно отметить, что в ходе переговоров Украина согласилась на международный протекторат, где один из протекторов — Россия.

Демилитаризация Украины практически завершена, министр обороны Сергей Шойгу уже обозначил окончание первой части операции, заявив, что "основные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены". Практически уничтожены ВВС и средства ПВО Украины, перестали существовать её Военно-морские силы, также значительные потери понесли все соединения украинских сухопутных и десантно-штурмовых войск.

В своём обращении от 24 февраля Владимир Путин чётко сформулировал цели операции, и с тех пор они не менялись. Напомним, речь шла о защите людей в Донбассе, ликвидации угрозы их жизни. Начало операции предотвратило неминуемое нашествие Вооружённых сил Украины, пропитанных национализмом и ненавистью. Обеспечена независимость ДНР и ЛНР.

Армия России вместе с силами ДНР и ЛНР продолжает решать задачи по ликвидации военного потенциала Украины и уничтожению "военных центров", чтобы обеспечить внеблоковый и безъядерный статус республики.

— Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск, — заявил глава российской делегации Владимир Мединский после завершения очередного этапа переговоров. Также он сообщил, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с предварительным подписанием мирного договора главами МИД двух стран. А Минобороны РФ прокомментировало, что "в связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях".

Как Украина трактует переговоры

Примечательно, что после предыдущей встречи в Стамбуле Киев расценил этот шаг как свой успех на переговорах. Хотя Турция и отказалась вводить санкции против России, однако продолжает поддержку Украины вместе с союзниками по НАТО, в том числе и поставками оружия. — Наша первая победа — перемещение переговоров из Белоруссии в Турцию. Мы видим Турцию как одну из гарантий безопасности для Украины, — заявил тогда участник украинской делегации Давид Арахамия.

Он сообщил, что, по мнению Киева, гарантами безопасности для Украины по итогам переговоров могут стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. — Они будут выступать в составе международного договора. Они смогут закрывать небо по запросу Украины, — отметил Арахамия. При этом Украина будет нейтральной страной, не будет стремиться в НАТО, однако все страны – гаранты безопасности должны не только не препятствовать вступлению Киева в ЕС, а помогать в этом процессе. В то же время после ВКС с российской делегацией он добавил, что Украина желает создать собственное украинское НАТО.

Напомним, на предыдущей встрече о статусе Крыма и ДНР с ЛНР Арахамия заявил, что этот вопрос должен определиться на общеукраинском референдуме. При этом он должен пройти после отвода российских войск. А член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк сообщил, что в Стамбуле России было предложено на протяжении 15 лет договариваться о статусе Крыма и Севастополя и в течение этого времени не пытаться решить вопрос военным путём.

Что значат переговоры для России

По всей вероятности, к возможным конкретным договорённостям стороны придут уже после завершения военной операции в Донбассе, где Российская армия при поддержке корпусов ДНР и ЛНР сейчас пытается окружить самую крупную и боеспособную часть ВСУ. Итоги этой операции кардинально изменят настроение переговорщиков и диспозицию на столе переговоров. И то, что Россия согласилась сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, но при этом продолжает активные боевые действия в Донбассе (а также сохраняет такую возможность на юге страны), говорит о реальных намерениях Москвы.

Когда будет выполнена задача России по денацификации Украины? 0 После завершения специальной операции Через 20 лет системной работы с участием России

Авторы Айк Халатян