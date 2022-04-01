МО РФ подтвердило, что удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24
Момент удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде. Кадр из видео © LIFE
Представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что никакого отношения к российским вооружённым силам нефтебаза не имеет.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что около 5 утра 1 апреля два украинских вертолёта Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по нефтебазе в Белгороде.
"В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись. Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооружённым силам нефтебаза не имеет", — подчеркнул Конашенков.
Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:51 мск. По прибытии пожарные обнаружили, что пламя охватило резервуары с топливом, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, жители близлежащих улиц будут переселены в безопасное место. Лайф публиковал видео обстрелов объекта. Также под удар попали два предприятия — типография и инженерно-производственная компания. При этом представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник не стал ни подтверждать, ни опровергать причастность к авиаудару.