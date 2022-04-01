МО РФ подтвердило, что удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24

Представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что никакого отношения к российским вооружённым силам нефтебаза не имеет.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что около 5 утра 1 апреля два украинских вертолёта Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по нефтебазе в Белгороде.