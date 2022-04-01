Шурыгин: Удар Украины по нефтебазе в Белгороде — это не военная, а пропагандистская атака
По мнению военного эксперта, данный шаг Киева можно расценить как психологический манёвр. А такие инструменты обычно достаются из арсенала, когда ситуация близка к катастрофе.
Удар украинских вертолётов по нефтебазе в Белгороде был инициирован ради мощной "картинки" и призван оказать скорее психологический эффект на противника. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" привёл военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, действия украинской авиации были бы куда более чувствительными, если бы они избрали целью расположенный рядом военный аэродром. Ведь любой выведенный из строя российский вертолёт или самолёт — это цена как минимум 10 сожжённых цистерн. Выходит, пилотами двигала не военная прагматика, рассуждает Шурыгин.
"Это не военная атака, а пропагандистская. Им нужен был пожар, чёрный дым в полнеба и эффект на словах. Я расцениваю это как тот факт, что Украине сейчас крайне важно получать внешние такие эффекты", — отметил военный эксперт.
Напомним, что рано утром 1 апреля вертолёты, предположительно, Вооружённых сил Украины ударили по нефтебазе в Белгороде. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:51 мск. По прибытии пожарные обнаружили, что пламя охватило резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, жители близлежащих улиц будут переселены в безопасное место. Лайф публиковал видео обстрелов объекта. А уже после обеда ещё один украинский снаряд упал в районе села Никольского, которое находится в 50 километрах от Белгорода. Информации о пострадавших и разрушениях нет.