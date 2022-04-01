Шурыгин: Удар Украины по нефтебазе в Белгороде — это не военная, а пропагандистская атака

По мнению военного эксперта, данный шаг Киева можно расценить как психологический манёвр. А такие инструменты обычно достаются из арсенала, когда ситуация близка к катастрофе.

Удар украинских вертолётов по нефтебазе в Белгороде был инициирован ради мощной "картинки" и призван оказать скорее психологический эффект на противника. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" привёл военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, действия украинской авиации были бы куда более чувствительными, если бы они избрали целью расположенный рядом военный аэродром. Ведь любой выведенный из строя российский вертолёт или самолёт — это цена как минимум 10 сожжённых цистерн. Выходит, пилотами двигала не военная прагматика, рассуждает Шурыгин.