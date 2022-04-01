Украинские СМИ показали, как военные пинками "разминируют" трассу под Киевом

На кадрах видно, как солдаты Незалежной с голубыми повязками на руках спокойно ходят по дороге и ногами толкают боеприпасы к краю проезжей части.

Военные Украины пинками разминируют трассу в Киевской области. Видео © Telegram / УНИАН

Военные Украины пинками "разминируют" трассу в Киевской области. Соответствующее видео опубликовало украинское агентство УНИАН в своём телеграм-канале.

"Если вам было интересно, как проводится разминирование, то примерно так", — такими словами подписан ролик, на котором солдаты ногами двигают мины к краю дороги.

Отметим, что на ролике не видно лиц военных, однако на руках можно заметить голубые повязки. Агентство предупреждает, что не стоит заниматься подобным, если человек не знаком с типом мины и её особенностями.