Дисквалифицированный гроссмейстер Карякин подаст апелляцию на решение ФИДЕ
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Участие в турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам для спортсмена исключено из-за отстранения.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что на следующей неделе планирует обжаловать решение ФИДЕ о своём отстранении от международных турниров. Об этом сообщает РИА "Новости".
"С момента вынесения решения о моём отстранении мне дали 21 день на обжалование. Примерно половина времени уже прошла. Если ничего не изменится, то на следующей неделе подадим апелляцию. Рассматриваем несколько вариантов: обратиться с апелляцией в ФИДЕ, подать жалобу в CAS или же заняться и тем и другим сразу. Юристы занимаются этим вопросом. Что касается юристов, ведём консультации и с российскими специалистами, и с иностранцами", — сказал Карякин.
На прошлой неделе ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.
Из-за отстранения Карякин не сможет выступить на турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования пройдут с 16 июня по 7 июля в Мадриде.