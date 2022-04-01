Дисквалифицированный гроссмейстер Карякин подаст апелляцию на решение ФИДЕ

"С момента вынесения решения о моём отстранении мне дали 21 день на обжалование. Примерно половина времени уже прошла. Если ничего не изменится, то на следующей неделе подадим апелляцию. Рассматриваем несколько вариантов: обратиться с апелляцией в ФИДЕ, подать жалобу в CAS или же заняться и тем и другим сразу. Юристы занимаются этим вопросом. Что касается юристов, ведём консультации и с российскими специалистами, и с иностранцами", — сказал Карякин.