Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов ОТРК "Искандер"

В роликах демонстрируется момент нанесения ракетного удара, а также оценка манёвров от старшего механика-водителя комплекса с "боевым настроем".

Нанесение ракетного удара ОТРК "Искандер". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

"Моя задача — запуск газотурбинного двигателя, наблюдение за состоянием и исправностью работы агрегатов комплекса, чтобы в случае нештатной ситуации оперативно устранить неисправность. Свои задачи выполняли и будем выполнять гарантированно", — заявил старший механик-водитель ОТРК "Искандер" и подчеркнул, что настроение и боевой дух у него отличные.

Старший механик-водитель ОТРК "Искандер" Иннокентий рассказал о боевом настрое. Видео © Минобороны РФ