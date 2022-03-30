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Опубликовано 30 марта 2022, 12:58

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов ОТРК "Искандер"

В роликах демонстрируется момент нанесения ракетного удара, а также оценка манёвров от старшего механика-водителя комплекса с "боевым настроем".

Нанесение ракетного удара ОТРК "Искандер". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

"Моя задача — запуск газотурбинного двигателя, наблюдение за состоянием и исправностью работы агрегатов комплекса, чтобы в случае нештатной ситуации оперативно устранить неисправность. Свои задачи выполняли и будем выполнять гарантированно", — заявил старший механик-водитель ОТРК "Искандер" и подчеркнул, что настроение и боевой дух у него отличные.

Старший механик-водитель ОТРК "Искандер" Иннокентий рассказал о боевом настрое. Видео © Минобороны РФ

Ранее Лайф писал, что войска РФ "Искандерами" уничтожили два крупных склада вооружения ВСУ в Донецкой области. Кроме того, российские военные высокоточными ракетами ликвидировали склады горючего, с которых поставлялось топливо для бронетехники украинских войск в Донбассе.

Минобороны обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ ракетами "Искандер-М"
Минобороны обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ ракетами "Искандер-М"
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Минобороны РФ

Виктория Дитрих
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