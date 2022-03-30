Войска РФ "Искандерами" уничтожили два крупных склада вооружения ВСУ в Донецкой области

Кроме того, российские военные высокоточными ракетами ликвидировали склады горючего, с которых поставлялось топливо для бронетехники украинских войск в Донбассе.

Российские вооружённые силы ракетными комплексами "Искандер" уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Каменка Донецкой области", — сказал он.

Кроме того, военные РФ с помощью высокоточных ракет воздушного базирования ликвидировали крупные склады горючего в районах Староконстантинова и Хмельницкого, с которых поставлялось топливо для бронетехники украинских войск в Донбассе.