ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 08:03
5416

Войска РФ "Искандерами" уничтожили два крупных склада вооружения ВСУ в Донецкой области

Кроме того, российские военные высокоточными ракетами ликвидировали склады горючего, с которых поставлялось топливо для бронетехники украинских войск в Донбассе.

Российские вооружённые силы ракетными комплексами "Искандер" уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Каменка Донецкой области", — сказал он.

БПЛА нёс авиабомбу и мины: Минобороны показало кадры уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника UJ-22 Airborne
БПЛА нёс авиабомбу и мины: Минобороны показало кадры уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника UJ-22 Airborne

Кроме того, военные РФ с помощью высокоточных ракет воздушного базирования ликвидировали крупные склады горючего в районах Староконстантинова и Хмельницкого, с которых поставлялось топливо для бронетехники украинских войск в Донбассе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z". Так, например, по данным военного ведомства, ефрейтор Дмитрий Каурдаков спас своих сослуживцев после очередного артиллерийского удара со стороны националистов.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar