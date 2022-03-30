Войска РФ "Искандерами" уничтожили два крупных склада вооружения ВСУ в Донецкой области
Кроме того, российские военные высокоточными ракетами ликвидировали склады горючего, с которых поставлялось топливо для бронетехники украинских войск в Донбассе.
Российские вооружённые силы ракетными комплексами "Искандер" уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Каменка Донецкой области", — сказал он.
Кроме того, военные РФ с помощью высокоточных ракет воздушного базирования ликвидировали крупные склады горючего в районах Староконстантинова и Хмельницкого, с которых поставлялось топливо для бронетехники украинских войск в Донбассе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z". Так, например, по данным военного ведомства, ефрейтор Дмитрий Каурдаков спас своих сослуживцев после очередного артиллерийского удара со стороны националистов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ