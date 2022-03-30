В Минобороны РФ сообщили о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z"

Так, например, по данным военного ведомства, ефрейтор Дмитрий Каурдаков спас своих сослуживцев после очередного артиллерийского удара со стороны националистов.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине. Военное ведомство особо отметило героизм Артура Жукова, Сергея Чернявского, Дмитрия Каурдакова и Дмитрия Сигулина.

Старший сержант Артур Жуков. Фото © Минобороны РФ

Так, отделение под руководством старшего сержанта Артура Жукова в ходе выполнения боевой задачи обнаружило группу украинских националистов, пытавшихся установить взрывное устройство для подрыва моста через реку по маршруту следования российской колонны. Скрытно подобравшись к позициям диверсантов, отделение Жукова внезапно атаковало их, все националисты были уничтожены. После этого российские солдаты попали под огонь противника. Благодаря действиям военнослужащих во главе с Жуковым был уничтожен наблюдательный пост противника и семь националистов.

Подполковник Сергей Чернявский. Фото © Минобороны РФ

Кроме того, командир инженерно-сапёрного батальона, подполковник Сергей Чернявский во время инженерной разведки действующего железобетонного автомобильного моста лично обнаружил на нём, обезвредил и уничтожил сосредоточенный заряд взрывчатого вещества массой 600 кг в тротиловом эквиваленте, семь осколочно-заградительных мин и один фугас. На следующий день инженерно-штурмовым отделением под руководством Чернявского была проведена инженерная разведка железнодорожного полотна и земляной дамбы через озеро, в результате которой был обнаружен и ликвидирован заряд массой взрывчатого вещества 500 кг в тротиловом эквиваленте.

Ефрейтор Дмитрий Каурдаков. Фото © Минобороны РФ

В свою очередь ефрейтор Дмитрий Каурдаков спас своих коллег после очередного артиллерийского удара со стороны националистов. Он заметил, что часть российских военнослужащих после атаки получила осколочные ранения. Несмотря на непрерывный обстрел Каурдаков выбрался из укрытия, дополз до раненых сослуживцев и на себе перетащил их в укрытие. После этого ефрейтор оказал первую медицинскую помощь боевым товарищам. Затем он сообщил о раненых по радиостанции и продолжил выполнение боевой задачи, уничтожая противника и защищая своих сослуживцев.

Старший лейтенант Дмитрий Сигулин. Фото © Минобороны РФ

А группа российских военнослужащих под руководством старшего лейтенанта Дмитрия Сигулина выявила огневые точки и тщательно замаскированные позиции националистов. В результате атаки на их подразделения было уничтожено три позиции с расчётами переносных зенитных ракетных комплексов и два расчёта противотанковых управляемых ракет. Часть противников после этого сдалась в плен.