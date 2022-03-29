Вёл бой без прикрытия: Лейтенант ВС РФ в одиночку отбился от украинских националистов и вывел взвод из окружения

А майор Виталий Сипливый вместе с разведгруппой обнаружил и уничтожил две радиолокационные станции, две аппаратные связи с их расчётами, а также склад ВСУ с топливом.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z" на Украине.

Так, лейтенант Вячеслав Водяной в ходе выполнения боевой задачи попал в окружение украинских националистов. Несмотря на численное превосходство противника, Водяной организовал оборону взвода и принял бой, в ходе которого дал команду на отход. Сам лейтенант, рискуя собственной жизнью, вёл бой в одиночку без прикрытия и лично уничтожил две единицы военной техники и около десяти националистов. С помощью подошедшего на помощь подразделения наступление противника было сорвано. Обошлось без потерь.

Майор Виталий Сипливый. Фото © Минобороны РФ

Кроме того, по данным российского военного ведомства, в ходе выполнения задачи майор Виталий Сипливый вместе с разведгруппой обнаружил и уничтожил две радиолокационные станции, две аппаратные связи с их расчётами, а также склад ВСУ с топливом. Через несколько дней Сипливый с группой взял под контроль пункт постоянной дислокации украинской авиации, где обнаружил рабочую станцию с полной информацией районов базирования авиации националистов.

Полковник Евгений Ус. Фото © Минобороны РФ

Полковник Евгений Ус во время обстрела украинской стороной одного из аэродромов руководил работой расчётов средств ПВО. За два часа отражения огня националистов боевыми расчётами под командованием полковника было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, а с начала военной операции под его руководством было уничтожено 38 БПЛА, в том числе два "Байрактара ТБ-2". Потерь среди подчинённых полковника допущено не было.