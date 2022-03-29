Основатель Kremlin russian Ткаченко разоблачил фейк о работе гумцентра ЕР в Мариуполе

На кадрах видно, что местным жителям выдают свежий хлеб, воду, одежду и остальные товары. Получить помощь может каждый желающий.

Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Мариуполе. Видео © Telegram / Константин Ткаченко Z

Руководитель информационного портала Kremlin_Russian, доброволец из России Константин Ткаченко опроверг фейк о том, что в Мариуполе в центре гуманитарной помощи "Единой России" раздают только листовки. Видео, которое разоблачает ложь, он опубликовал в своём телеграм-канале.

На кадрах видно, что у гуманитарного центра выстроилась очередь из местных жителей. В самом центре — множество волонтёров и сотрудников МЧС, которые помогают выдавать гуманитарную помощь и разгружать коробки с поступившими товарами. Жители Мариуполя получают свежий хлеб, воду, одежду и остальные товары.

"Друзья, эта новость — жалкое и нелепое враньё. Я ежедневно бываю в центре гумпомощи ЕР, который расположен на территории супермаркета "Метро" в Мариуполе. В нём жители города получают всю необходимую помощь и поддержку. Фуры с гуманитарным грузом для людей отправляются ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника, одежда — одним словом, всё, что требуется для жизнеобеспечения людей", — написал Ткаченко.