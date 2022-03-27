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Опубликовано 27 марта 2022, 12:05

МЧС России доставило более 350 тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс

В ведомстве сообщили, что мирным жителям передали продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. С начала гуманитарной миссии наша страна доставила более 8,5 тыс. тонн помощи.

Отправка партии гуманитарной помощи для мирных жителей Украины и Донбасса. Видео © МЧС России

МЧС России доставило более 350 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз был доставлен колоннами из 37 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. В ведомстве сообщили, что мирным жителям передали продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. С начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8,5 тысячи тонн помощи.

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Напомним, гуманитарную помощь из России в Донбасс и на Украину доставляют регулярно. На этой неделе волонтёры #МыВместе с ОНФ и МЧС привезли в Мариуполь более 150 тонн продуктовых наборов, детских товаров и воды. Часть партии на двух грузовиках доставили в городскую больницу и раздали жителям. А ранее МЧС России отправило 250 тонн гуманитарной помощи в место проведения спецоперации.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

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Никита Осипов
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