Самолёты Ил-76 ВКС РФ доставили более 70 тонн гумпомощи для украинцев в Гомель

В составе гуманитарных колонн груз развезут жителям Киевской и Черниговской областей. Сбор проводился простыми гражданами, предпринимателями и сотрудниками госучреждений ХМАО.

Воздушно-космические силы РФ доставили в белорусский город Гомель гуманитарный груз для мирных жителей Украины. Видео © Минобороны России

Более 70 тонн гуманитарного груза для мирных жителей Украины доставили в белорусский Гомель Воздушно-космические силы РФ. Груз прибыл из Сургута (ХМАО), затем его развезут в украинские населённые пункты, сообщило Министерство обороны России.

"Более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины доставлено тремя самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России", — говорится в сообщении.

Позднее груз в составе гуманитарных колонн будет доставлен в Киевскую и Черниговскую области. Помощь собирали жители Ханты-Мансийского автономного округа, там было организовано 40 специальных пунктов. В мероприятии приняли участие как простые жители и предприниматели, так и сотрудники госучреждений.