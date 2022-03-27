Российские десантники уничтожили склад боеприпасов и колонну танков ВСУ под Киевом

Когда военные обнаружили опорный пункт и заняли рубеж, они совершили рейд в тыл противника, где были найдены миномёт, два ПЗРК "Джавелин" и два ящика "Стингеров".

Российские десантники в ходе выполнения задач "Операции Z" уничтожили склад боеприпасов, колонну танков ВСУ и взвод противника. Видео © Телеканал "Звезда"

Российские воздушно-десантные войска уничтожили в Киевской области склад боеприпасов, колонну танков ВСУ и взвод противника в ходе выполнения задач во время "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Перед ротой была поставлена задача в указанном районе в ходе ведения разведки обнаружить опорный пункт противника. Личный состав роты с поставленной задачей справился", — сказал командир парашютно-десантной роты Игорь.

Десантники обнаружили опорный пункт с численностью до 40 человек, а также легкобронированную технику, отметил он. Они выполнили поставленную задачу при поддержке огня артиллерии и боевых машин. Когда же российские войска заняли рубеж, они совершили рейд в тыл противника. Как сообщает издание, десантники обнаружили там миномёт, два ПЗРК "Джавелин", два ящика ПЗРК "Стингер", а также другое вооружение, карты и документы.