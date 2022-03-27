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Опубликовано 27 марта 2022, 05:50
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Российские десантники уничтожили склад боеприпасов и колонну танков ВСУ под Киевом

Когда военные обнаружили опорный пункт и заняли рубеж, они совершили рейд в тыл противника, где были найдены миномёт, два ПЗРК "Джавелин" и два ящика "Стингеров".

Российские десантники в ходе выполнения задач "Операции Z" уничтожили склад боеприпасов, колонну танков ВСУ и взвод противника. Видео © Телеканал "Звезда"

Российские воздушно-десантные войска уничтожили в Киевской области склад боеприпасов, колонну танков ВСУ и взвод противника в ходе выполнения задач во время "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Перед ротой была поставлена задача в указанном районе в ходе ведения разведки обнаружить опорный пункт противника. Личный состав роты с поставленной задачей справился", — сказал командир парашютно-десантной роты Игорь.

Десантники обнаружили опорный пункт с численностью до 40 человек, а также легкобронированную технику, отметил он. Они выполнили поставленную задачу при поддержке огня артиллерии и боевых машин. Когда же российские войска заняли рубеж, они совершили рейд в тыл противника. Как сообщает издание, десантники обнаружили там миномёт, два ПЗРК "Джавелин", два ящика ПЗРК "Стингер", а также другое вооружение, карты и документы.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили украинский вертолёт Ми-24. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 91 военный объект ВСУ. В частности, среди них две станции РЭБ, 52 места скопления боевой техники, а также 11 складов с боеприпасами.

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Кадр из видео телеканала "Звезда"

Евгения Колесникова
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