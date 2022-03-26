Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили украинский вертолёт Ми-24

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 91 военный объект ВСУ. В частности, среди них две станции РЭБ, 52 места скопления боевой техники, а также 11 складов с боеприпасами.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе украинский вертолёт Ми-24 в районе населённого пункта Старая Басань. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО над населённым пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолёт Ми-24", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 91 военный объект Украины. По словам Конашенкова, среди них два командных пункта, две станции радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами, а также 20 опорных пунктов подразделений ВСУ и 52 места скопления боевой техники.