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Опубликовано 26 марта 2022, 11:03
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Минобороны РФ показало кадры уничтожения ЗРК "Бук" Украины в Киевской области

Удар нанёс оперативно-тактический комплекс "Искандер". По данным ведомства, контроль попадания осуществлял беспилотный летательный аппарат.

Момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса "Бук" ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля уничтожения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" Вооружённых сил Украины высокоточным ракетным вооружением в Киевской области.

В ролике показано, что оперативно-тактический комплекс "Искандер" нанёс ракетный удар по разведанной позиции ЗРК. В ведомстве отметили, что беспилотный летательный аппарат осуществлял контроль попадания, в результате чего цель была уничтожена.

Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52
Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52

Ранее Минобороны показало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" с борта корабля по объектам ВСУ. В ведомстве сообщили, что в результате попадания высокоточным оружием был уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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