Минобороны РФ показало кадры уничтожения ЗРК "Бук" Украины в Киевской области

В ролике показано, что оперативно-тактический комплекс "Искандер" нанёс ракетный удар по разведанной позиции ЗРК. В ведомстве отметили, что беспилотный летательный аппарат осуществлял контроль попадания, в результате чего цель была уничтожена.

Ранее Минобороны показало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" с борта корабля по объектам ВСУ. В ведомстве сообщили, что в результате попадания высокоточным оружием был уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области.