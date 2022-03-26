Минобороны РФ показало кадры уничтожения ЗРК "Бук" Украины в Киевской области
Удар нанёс оперативно-тактический комплекс "Искандер". По данным ведомства, контроль попадания осуществлял беспилотный летательный аппарат.
Момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса "Бук" ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля уничтожения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" Вооружённых сил Украины высокоточным ракетным вооружением в Киевской области.
В ролике показано, что оперативно-тактический комплекс "Искандер" нанёс ракетный удар по разведанной позиции ЗРК. В ведомстве отметили, что беспилотный летательный аппарат осуществлял контроль попадания, в результате чего цель была уничтожена.
Ранее Минобороны показало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" с борта корабля по объектам ВСУ. В ведомстве сообщили, что в результате попадания высокоточным оружием был уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области.
Кадр из видео Минобороны РФ