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Опубликовано 30 марта 2022, 06:38
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БПЛА нёс авиабомбу и мины: Минобороны показало кадры уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника UJ-22 Airborne

В ходе спецоперации ракетно-пушечный комплекс выполняет задачи по контролю воздушного пространства для обеспечения безопасности мирного населения.

Российский военный рассказал об уничтожении украинского беспилотника комплексом "Панцирь-С". Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной операции уничтожили украинский беспилотник UJ-22 Airborne расчётом ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Кадры применения боевой машины опубликовало Министерство обороны РФ.

"Панцирь-С" своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. Грамотные действия предотвратили удар по обороняемому объекту и уничтожили цель, выпустив одну ракету. Данный беспилотник является ударным и несёт на себе боевую часть, фугасную, неуправляемую. Время реакции боевой машины "Панцирь" составляет три-четыре секунды", — рассказал начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

В ходе спецоперации "Панцирь" выполняет задачи по контролю воздушного пространства в нескольких километрах от населённых пунктов для обеспечения безопасности мирного населения. После обнаружения объекта комплекс сопровождает его и уничтожает на расстоянии до 20 километров. По данным Минобороны России, сбитый "Панцирем" беспилотник украинских националистов нёс под своим крылом авиабомбу и мины. С начала "Операции Z" российские ракетно-пушечные комплексы уничтожили более трёхсот беспилотников и десятки военных самолётов.

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Ранее Минобороны РФ показало кадры работы сапёров в Черниговской области. Военнослужащие используют не только миноискатели, но и собак. По их словам, такой метод поиска взрывчатки гораздо сложнее, но зато более эффективный.

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Минобороны РФ

Александра Васильева
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