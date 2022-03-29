Минобороны РФ показало кадры работы сапёров в Черниговской области

Военнослужащие используют не только миноискатели, но и собак. По их словам, такой метод поиска взрывчатки гораздо сложнее, но зато более эффективный.

Сапёры проводят работы по разминированию в Черниговской области. Видео © Минобороны России

Российские военнослужащие подразделений инженерных войск проводят работы по обнаружению взрывоопасных предметов и разминированию объектов в населённых пунктах Черниговской области. Видео работы сапёров показало Министерство обороны РФ.

"Работать приходится с различными видами боеприпасов. Стараемся максимально вывезти на определённую дальность от жилых районов, чтобы не тревожить местных жителей, и уничтожаем непосредственно уже в специально отведённых для этого местах", — рассказал один из служащих военной полиции Денис.

По его словам, украинские националисты устанавливают взрывчатки везде: в домах, на дорогах, в машинах и брошенной бронетехнике. Он заметил, что у этих минёров достаточно опыта, всё выглядит как и в Сирийской Арабской Республике. В своей работе сапёры используют не только миноискатели, но и собак. По словам военнослужащего Максима, такой метод поиска гораздо сложнее, но зато более эффективный.

"Лучше собачьего носа ещё ничего не придумали. Любой взрывоопасный предмет, в котором есть взрывчатые вещества, такие как тротил, ТЭН, гексоген, а также селитра, которая используется в самодельных взрывных устройствах, даже те, которые в земле зарыты сантиметров на 15, собака улавливает эти запахи", — объяснил военный.