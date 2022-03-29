В Стамбуле начались переговоры тет-а-тет Мединского и Арахамии
Владимир Мединский и Давид Арахамия. Фото © Twitter / Михайло Подоляк
Как рассказал член украинской делегации Михаил Подоляк, остальные переговорщики также параллельно работают "по всему спектру спорных вопросов".
В Стамбуле стартовали переговоры тет-а-тет главы делегации РФ — помощника президента Владимира Мединского — и члена украинской делегации — главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии.
"Давид Арахамия и Владимир Мединский. Об основных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", — написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в "Твиттере" и показал фото переговорщиков.
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Сегодня, 29 марта, переговорщики снова встретились очно — на этот раз в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно.