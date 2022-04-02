МО РФ: Более 100 националистов и наёмников в Харькове уничтожены при ударе "Искандером"

Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что это произошло ещё 31 марта. На данный момент в ходе "Операции Z" ВС России удалось ликвидировать также 1888 бронированных машин.

Вооружённые силы РФ 31 марта в результате удара комплексом "Искандер" по штабу обороны в Харькове уничтожили более 100 националистов и наёмников из западных стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате нанесённого в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в городе Харькове подтверждено уничтожение более 100 националистов и наёмников из западных стран", — сказал он.

Конашенков также сообщил, что за всё время в ходе "Операции Z" было уничтожено 125 самолётов и 88 вертолётов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.